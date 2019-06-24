【有片】皇馬急籌36億　只為買2粒星

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皇馬收購夏薩特、費蘭特文迪、盧卡祖域、洛迪高高斯等新兵之後，教練施丹計劃出售13人，籌4億歐元(約36億港元)，目的為收購曼聯中場保羅普巴、巴黎聖日耳門前鋒基利安麥巴比。



皇馬為得到呢2位巨星，準備大清倉籌錢，呢張13人清洗名單之中，包括馬里安奴戴亞斯、加里夫巴利、艾斯高、占士洛迪古斯、盧卡斯華斯基斯、馬高斯洛蘭迪、丹尼施巴路斯、拿祖費南迪斯、捷西斯華利祖、基羅拿華斯等，不論老中青，賣得就賣。



名單之中，加里夫巴利、艾斯高、占士洛迪古斯都係星級猛將，但由於狀態走下坡，人工又高，其他球會未必接手。



反而有1位小將成為唔少球隊爭奪目標，就係中場丹尼施巴路斯，呢位西班牙小國腳於近期U21歐國盃表現出色，對意大利及波蘭，分別射入世界波，佢身價已升至3500萬歐元，AC米蘭同西維爾對佢最有興趣，身價隨時水漲船高。



丹尼施巴路斯入呢2球波有幾精彩，即刻睇片，你就知。



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