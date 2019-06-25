美斯32歲生日　佢仲有咩目標？

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阿根廷巴塞球王美斯日前一腳門前炒波底，嚇親一眾擁躉，不過講咩都假，阿根廷贏波3分已袋最實際，擊敗卡塔爾出線美洲國家盃8強之後，6月24日就係美斯32歲生日，傳媒同網民幫佢慶生，仲幫佢定出6大目標。



西班牙《馬卡報》報道，32歲嘅美斯在餘下足球生涯，仲有咩要完成呢？佢哋就幫美斯列出清單：



1. 再贏歐聯冠軍

美斯生涯贏過4次歐聯，但對上一次已經係2015年嘅事，佢希望喺掛靴前贏第5次大耳盃。



2. 歐聯歷來最佳射手

美斯喺歐聯累積入咗112球，比宿敵C朗拿度嘅126球少14球，不過佢比C朗後生兩歲，有機會超越佢。



3. 幫阿根廷贏冠軍

美斯喺國際大賽只曾贏過2008年奧運足球金牌，之後喺2014、15、16連續3年喺世界盃及美洲盃都屈居亞軍，喺佢掛靴前的確要捧番隻盃先似樣。



4. 再奪金球獎

喺金球獎方面，現時美斯同C朗各得5次，如果今年美斯得獎，就能以6次得獎壓住C朗。



5. 再做6冠王

美斯喺哥迪奧拿執教巴塞年代，曾試過一年內贏得6個冠軍，有冇機會喺掛靴前做多次？



6. 在新魯營球場入波

巴塞主場魯營球場將會重建，預計2023年重開，到時美斯已經36歲，佢到時會否仍然留隊，在新魯營球場入波？



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