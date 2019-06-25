曼聯又簽一件　幼獅鐵衞日內報到

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曼聯即將再多一位新兵，水晶宮英格蘭U21小將雲比沙卡在U21歐國盃出局後，本周內會向曼聯報到接受體測，英國《太陽報》報道，曼聯將會簽入呢位21歲小將，轉會費5500萬鎊(約5.5億港元)。



隨着馬菲斯迪歷特加盟祖雲達斯、哈利馬古尼過檔曼城，曼聯嘅斟介目標一個又一個名花有主，呢段時間再唔出手就乜都冇，如果用番今季後防人腳，咁就大鑊喇。



蘇斯克查今季斟介目標係要年輕化，計有「新傑斯」丹尼爾占士，依家又簽呢位雲比沙卡，再力斟超新星查頓辛祖，顯示佢組軍方針睇長遠，願意花時間重建紅魔鬼。



雲比沙卡近日為英格蘭U21征戰U21歐國盃，小組第3仗3比3賽和克羅地亞U21後已經出局，球隊打道回府，雲比沙卡亦會有短暫休息，報道指，曼聯已同該球員約好本周內報道，進行體檢，一切順利就會落實轉會，成為曼聯一員。



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