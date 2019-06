【非洲盃】貝寧輸經驗都輸死

「美洲國家盃」全天候至強盤路資訊,一網睇晒:

非洲國家盃F組首輪賽事,由加納對貝寧,傳統勁旅加納,今屆賽事特別召入老將基恩,有佢領軍,球隊表現有保證,加納球星眾多,今屆賽事仲有阿休兄弟、卡華禾艾沙姆等在陣,陣容鼎盛。



貝寧在非洲完全唔入流,對上一次出席非國盃,要數到2010年,大賽經驗嚴重不足,重點球員有前鋒穆尼爾。



今場兩隊實力差距甚大,加納應可旗開得勝,相信唔止贏1球,博好分捧讓球主勝。



名家:邪神



直播表

周二6:00pm 亞冠盃 廣島三箭 Vs 鹿島鹿角

Now 672、Fox +;有線653、613台



周二7:30pm 亞冠盃 FC山東 Vs FC廣州

Now 670、Fox +;有線651、611台



周三凌晨零時 女世盃 意大利女足 Vs 中國女足

有線604、603台



周三1:00am 非國盃 喀麥隆 Vs 畿內亞比紹

無綫 myTV Gold 301;Now 638、Now E;有線654、614台



周三4:00am 非國盃 加納 Vs 貝寧

無綫 myTV Gold 302;Now 639、Now E;有線655、615台



