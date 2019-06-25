【非洲盃】貝寧輸經驗都輸死
2019年06月25日 08:01
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(Getty Images)
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非洲國家盃F組首輪賽事，由加納對貝寧，傳統勁旅加納，今屆賽事特別召入老將基恩，有佢領軍，球隊表現有保證，加納球星眾多，今屆賽事仲有阿休兄弟、卡華禾艾沙姆等在陣，陣容鼎盛。
貝寧在非洲完全唔入流，對上一次出席非國盃，要數到2010年，大賽經驗嚴重不足，重點球員有前鋒穆尼爾。
今場兩隊實力差距甚大，加納應可旗開得勝，相信唔止贏1球，博好分捧讓球主勝。
名家：邪神
直播表
周二6:00pm 亞冠盃 廣島三箭 Vs 鹿島鹿角
Now 672、Fox +；有線653、613台
周二7:30pm 亞冠盃 FC山東 Vs FC廣州
Now 670、Fox +；有線651、611台
周三凌晨零時 女世盃 意大利女足 Vs 中國女足
有線604、603台
周三1:00am 非國盃 喀麥隆 Vs 畿內亞比紹
無綫 myTV Gold 301；Now 638、Now E；有線654、614台
周三4:00am 非國盃 加納 Vs 貝寧
無綫 myTV Gold 302；Now 639、Now E；有線655、615台
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