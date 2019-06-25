歐國盃再爆「默契波」　死嗰隊又係意大利！

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周二(25號)U21歐國盃分組賽C組，法國U21同羅馬尼亞U21喺和波就可以一齊出線情況下，果然好有「默契」咁踢成0比0平手，全場波兩隊連1次中龍射門都冇出現過，相當離譜！至於被「默契波」逼死嗰隊，咪又係意大利囉！



今場波個背景相當巧妙，U21歐國盃賽例係3個小組首名，以及1隊最佳次名晉級4強。賽前A組意大利有6分在手領先「最佳次名」，法國同羅馬尼亞未交鋒前亦係6分，意味佢哋只要和波就可以一齊出線，賽前歐洲多間博彩公司都將和波賠率急降，威廉希爾開1.83倍、BET365開到只得1.8倍，至於足智彩就選擇唔開盤。



法國同羅馬尼亞果然冇令人跌眼鏡，兩隊全場合共加埋只有14次射門，而命中目標次數係「0」！要知道羅馬尼亞出晒名鋒力勁，對上2場分組賽對克羅地亞同英格蘭各入4球，今場對法國連個龍門都射唔中，你話係咪離晒譜？



講到默契波，最經典一定係2004年歐洲國家盃，當時意大利頭兩輪都和波，最後一輪瑞典對丹麥，如果兩隊踢成2比2或者更多入波嘅和局，意大利就算贏幾多球都要出局，結果瑞典同丹麥真係踢成2比2，意大利慘被淘汰。



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