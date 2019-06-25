當之無愧！「字母哥」膺常規賽MVP變喊包

NBA常規賽頒獎禮周二(25號)舉行，效力公鹿嘅「字母哥」安迪杜甘保大熱榮膺MVP，成為傳奇巨星渣巴(71年、72年、74年)之後，第2個拎到呢個獎項嘅公鹿球員。



呢位24歲希臘球星上台攞獎後，亦感動到忍唔住喊出嚟：「我好感激我嘅隊友，要贏咁多比賽一定要靠團隊力量，每場比賽我哋都齊心合力，我亦要多謝教練嘅信任，多謝管理層同老闆...(喊)...多謝佢哋喺我18歲嗰陣就願意相信我，直到今日。我仲要感謝我爸爸...(喊)...每次落場我都會記得佢嘅教誨，我愛你哋(家人)！」



公鹿係今季NBA常規賽「一哥」，安迪杜甘保亦交出場均27.7分、12.5個籃板、5.9次助攻、1.3次偷波同1.5次封阻嘅「怪獸級」數據。今次MVP投票，火箭嘅前鋒占士夏登排第2位，雷霆前鋒保羅佐治排第3位。



其他獎項方面，獨行俠嘅當錫獲選為最佳新人、速龍大前鋒施亞卡姆獲選最佳進步球員、爵士中鋒高拔當選最佳防守球員、快艇嘅路爾斯威廉士第3度獲選最佳第6人、公鹿教練保丹賀沙就當選最佳教練。



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