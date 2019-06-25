【人物誌】三好康兒上位　想嗒小松菜奈

日本雖然喺美洲國家盃3場不勝出局，不過以年輕球員為主嘅佢哋都有唔少收穫，好似對烏拉圭梅開二度嘅三好康兒就成功上位。原來呢位22歲新星，至鍾意小松菜奈，連個人擇偶標準都瞄準呢位大佢1歲嘅靚女！



同香川真司一樣，三好康兒人矮步幅細，但盤扭突破、畀波出眾，活力充沛，以前只係門前把握比較弱，今次喺美洲盃兩度射破烏拉圭大門，反映出佢走向成熟。因為愈踼愈好，今年由北海道札幌岡薩多過檔橫濱水手，佢嘅年薪加到1200萬日圓(約87.2萬港元)，比起2015年喺川崎前鋒轉職業合約嗰年嘅480萬日圓(約34.9萬港元)，升咗成1.5倍。



三好康兒嚟自一個五口之家，屋企三兄弟姊妹係佢最細。受父兄影響，佢喺幼稚園時期已經立志做職業球員，小學一年級同哥哥一齊加入中野島FC受訓，小五投身川崎青年軍，中二仲跳級上U18，一直被人視為日本足球未來之星，明年東京奧運嘅骨幹。



身高1米67嘅三好康兒，同大多數日職球員一樣，有心儀嘅女優，對象就係23歲嘅小松菜奈。啲人仲發現，三好嘅4個擇偶標準，包括「笑容可愛、自然、短髮、喜歡整漢堡扒」，似乎為小松菜奈度身訂做。兼任埋時裝模特兒嘅小松，2014年以新人身分參加個人生涯第一部長篇電影《渴望》，飾演役所廣司個女「加奈子」一角，並憑呢套片獲得報知電影獎、日本電影金像獎同每日電影獎等各大新人獎，同三好都係年少成名，算得上「門當戶對」。



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