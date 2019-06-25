捧歐聯先畀多啲！曼聯搵人笨抵被寸

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曼聯即將購入水晶宮右閘雲比沙卡，呢名英格蘭U21小將，即將飛到曼市進行體測，如無意外將會成為紅魔鬼今夏第2名購入球員。據英媒報道，雙方於轉會費上依然仲有多少分歧，因為雲比沙卡標價5000萬鎊價銀錢不菲，故紅魔鬼諗盡辦法諗縮數，當中包括先畀3500萬鎊，未來若奪歐聯冠軍就再畀1500萬鎊。水晶宮方面直斥條款完全不設實際，已經狠狠拒絕。



現世代球員轉會費非常高昂，所以傾球員時，不時會設有不同條款，注明球員加盟後達到某出場數字、又或取得某啲成就，新球會就會再畀錢予原屬球會。不過曼聯今屆連歐聯都冇得打，現時又處於換血階段，水晶宮睇唔到曼聯幾時有實力可奪醫取歐聯冠軍，故不接受紅魔建議。雖然於轉會費上仲未完全搞掂，但相信曼聯到最後會滿足水晶宮要求。



球迷對曼聯呢個條款反應熱烈，瘋狂恥笑紅魔無恥，仲話不如設捧世界盃先畀轉會費，認真搞笑。



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