團隊＞天才！尹戈爾：呢位紅軍勁過美斯

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前曼聯、巴塞、拜仁、荷蘭國家隊領隊尹戈爾，被公認為一代足球戰術大師。呢名曾經叱吒球壇嘅風雲人物，認為團隊球員比天才更加有用，可以取得更加實際嘅成果，若以「團隊球員」嘅標準比較，佢認為利物浦通天老倌占士米拿，更勝球王美斯。



上季利物浦勇奪歐聯冠軍，於4強正正係淘汰有美斯帶領嘅巴塞隆拿。紅軍以整體打法征服歐洲，於英超亦有長足進步，僅以1分之微屈居曼城之後奪得亞軍。今年33歲嘅占士米拿，近季曾打過左閘及中場位置，令領隊高普可以靈活調節戰術。尹戈爾表示：「有球王美斯壓陣嘅巴塞，已5年冇攞過歐聯冠軍。尼馬呢？佢又率領過巴黎聖日耳門攞過幾次歐聯錦標？尼馬同美斯，若以個人技術衡量，肯定係超級巨星，但佢哋唔係團隊球員。」



「喺足球場上要取得佳績，無嘢重要得過擁有團隊球員。利物浦嘅占士米拿，就係團隊球員嘅典範。對熱刺嘅歐聯決賽，占士米拿就打過中場同後衞，唔好忘記佢已33歲，有咁樣嘅貢獻真係難能可貴。」



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