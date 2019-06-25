全球最無謂技術！美洲膠龍黐線示範

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喺球場同喺人生一樣，會遇到唔同嘅人；有人做嘅某啲嘢，你可能諗一生都唔明。今次薩爾瓦多門將，就向球迷呈獻一個「全球最無謂技術」：No Look甩手掟波！今年34歲嘅亨利費南迪斯，02年已經投身球壇，但似乎17年嘅職業球員生涯，完全冇令佢身心成熟。



依家正以隊長身份，帶領國家隊踢美洲金盃決賽周嘅亨利費南迪斯，剛鬥庫拉索一仗於禁區內拎起皮球，右手一掟竟然甩手，個波飛向另外一方。有國內傳媒可能未見識過亨利費南迪斯嘅獨有手技，洋洋數百字寫佢派膠，但原來搞錯晒，因為佢係專登咁做。



其實都好難怪責國內傳媒搞錯，因為邊估到有門將咁做呢？好哋哋掟波畀隊友方便快捷，咁樣做除咗可以稍為擾亂對手之外，諗唔到有任何用途；如萬一失手的話，就會變卡利奧斯直接掟個波畀賓施馬一樣，到時喊都無謂呀老友！



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