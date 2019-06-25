為咗返巴塞求重生　尼馬咁都肯制？

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今季喺法甲巴黎聖日耳門(PSG)愈踢愈冇癮嘅巴西球星尼馬，一直有傳佢想重返巴塞隆拿，尋求重生，根據今日《每日體育報》報道，原來尼馬已經同巴塞傾掂晒個人條件，大幅減薪之餘，就連之前喺法庭告緊巴塞話要追收嘅忠誠獎金都要放棄，兼夾公開道歉。雖然話條件勁辣，不過話尼馬都照樣應承，依家只要巴塞同PSG傾掂埋轉會費，就可以成事。



《每日體育報》話巴塞已經同尼馬達成口頭協議，雙方將會簽約5年，而尼馬年薪會減一半，即係由原本喺PSG嘅除稅後年薪3,600萬歐元，變成新約嘅1,800萬歐元。至於之前尼馬離開巴塞嗰陣，因為巴塞唔肯找佢筆2,600萬歐元嘅續約忠誠獎金，呢位巴西球星將要撤控放棄唔收錢。仲有，據聞尼馬為向巴塞表示忠誠，佢將願意為兩年前離隊作公開道歉，兼承認當日過檔PSG係個錯誤，佢希望用呢個舉動可以得到巴塞會方及球迷諒解。



點都好，依家仲要睇巴塞傾唔傾得掂PSG放人。查實之前PSG曾經打算用尼馬向曼聯換保羅普巴，但就已經畀「紅魔鬼」拒絕。至於巴塞就打算向PSG開出一億歐元加菲臘比古天奴作交換，睇落都算係唔差嘅價位，PSG有得諗喎！



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