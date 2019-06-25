落後20+狂追　標準福建逆轉挫敗南青

甲一常規賽最後一個賽日頭場上演激戰，揹水一戰的南青在領先最多22分情況下，被標準福建以80：75逆轉，常規賽未獲一勝敬陪末席。福建則以5勝3負第五名完成常規賽，6月27日將會在附加賽大戰東方龍獅。



南青今場對賽前排第5位的標準福建甫開場已經積極迫搶，成功降低對手的起手機會，並在籃底夾擊搶截造就快攻，憑楊子豐、潘文豪的三分球，加上何倚楊的「and 1」，瞬間打出一段令人驚喜的19：3攻勢。福建由徐遠征的三分球止血，不過他之後手感持續冰冷，令球隊一度陷入苦戰。今場復任正選的何倚楊表現積極，最後一分鐘連續兩次快攻得手，單節得8分，帶領球隊領先28：13。



福建於第二節仍未能調整，更有多次傳球失誤中斷攻勢，有半節幾乎只能在場上來回跑。鄭錦興命中「answer 3」之後，僅追至19：38。南青的何倚楊之後再次搏得「and 1」，加上蘇恩樂及何倚富的三分球，士氣如虹的南青一度領先多達22分，半場以47：29領先。



不過換邊後福建即由鄭錦興發力三度殺入禁區得分，成功追成個位數分差。首節3犯的南青射手楊子豐第三節重新下場，可惜他又再犯規，加上蕭俊傑再得兩犯離場，隊犯已滿的南青不斷將對手送上罰球線。福建的徐遠征此節回復手感，兩度跳射命中，加上梁嘉顯的快攻上籃，成功收窄至3分差距，第三節福建僅落後60：64。



最後一節，福建長人劉凱濤重新統治兩邊的顏色地帶，加上梁嘉顯切入得分，福建一段8：2攻勢終於將比分領前至67：66。南青這邊則由楊子豐及葉耀邦輪流得分，又再被梁嘉顯的三分球追成平手。最後，福建憑梁嘉顯和徐遠征打出8：0攻勢，以80：75將南青擊退。





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