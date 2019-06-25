維港泳今屆新玩法　由金紫荊游去星光大道　

年度體壇盛事「新世界維港泳」將於今年10月27日早上在維多利亞港舉行，今屆賽事將採用全新路線，參賽泳手會由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點，比賽包括一公里及五公里賽。活動即日起接受公眾報名，大會將參賽名額增至4000人，規模會是歷年之最。



今屆賽事以「我不怕浪 我就是浪」為口號。活動除繼續設有「競賽組」和「優悠組」 外，還設有「國際組」，邀請 50 位來自不同國家和地區的頂尖泳手參加。參與此組別的泳手必須為國際泳聯所認可的國家游泳總會代表，全部為泳壇精英級人馬。此外，今年大會亦加入了嶄 新元素，令內容更豐富，當中包括於「競賽組」增設「大學盃」，由富通保險贊助，邀請香港11 間大學的學生以隊際方式參賽，鼓勵更多年青人積極投入運動。



「維港泳」將於10月27日上午8時舉行，歡迎12歲或以上合資格泳手參加，報名期由即日起至8月21日下午5時，報名費為300港元。另外，為確保泳手安全，所有參加者必須符合大會所訂之參賽資格，如未持有泳總認可的相關游泳紀錄人士，必須通過由大會安排於九月份進行的水試，方可參加。「競賽組」參賽者會以水試 成績排列，以角逐參賽資格。至於「優悠組」則會透過抽籤形式，抽出通過水試的參賽者。



有關「新世界維港泳2019」的詳情，歡迎瀏覽大會網頁 (網址：www.hkharbourrace.com) 。





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