高薪低能　唔通佢係摩納哥山神？

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智利球星阿歷斯山齊士舊年一月由阿仙奴過檔曼聯，點知表現即刻大跌Watt，收住50萬鎊周薪高薪低能，家陣曼聯想賣佢走都因為人工貴冇人肯接手，認真陰功。查實喺法甲嗰邊，都有個法甲「山神」，就係前西班牙國腳法比加斯。法比仔今年一月由車路士轉投法甲摩納哥，收住15萬鎊周薪喺法甲算係好高吓，最慘係佢踢半季上陣11場先入得1球，摩納哥仲要踢到排尾四結束球季，家陣摩納哥想賣佢又冇人接手，高薪又係球隊一大負擔。



查實法比仔同摩納哥份約就簽到2022年，可惜係當日簽佢嘅正係佢後生時候效力阿仙奴嘅大師兄亨利，點知喺法比仔加盟摩納哥之後冇耐，亨利就因為領軍戰績差下台，而法比仔依家又因為表現差唔得到新帥重用，依家法比仔真係半天吊，留隊又未必有得踢，想走又冇人要，完全係另一個「山神」。不過已經32歲嘅法比仔，據聞心情都仲好好，打算度完假先再諗前景，總之就祝佢好運啦！



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