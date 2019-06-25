力戰輸波得第6　安保漢友首季常規賽達標

甲一聯賽常規賽煞科戰今晚（25日）在修頓上演，儘管排名已經塵埃落定，永倫和安保漢友仍然積極爭勝，為季後賽和附加賽注入強心針。即使趙鍵鋒維持火熱近況轟進25分，無奈對方得分點眾多，泰那手感不佳仍然獲得全場最高26分，助永倫96：85告捷，挾常規賽亞軍成績直入季後賽四強，迎戰下周二附加賽，即滿貫和安保漢友之間的勝方。總結常規賽排名，依次是南華、永倫、滿貫、東方龍獅、標準福建、安保漢友、遊協、崇德飛鷹和南青。



儘管賀斯福持續因傷倦勤，永倫仍有方誠義和黃鎮煒鎮守內線。前者兩度封阻對手，中距離如常準繩，後者低位頻頻建功，加上前半節側重組織的泰那連續射進三分球，即使趙鍵鋒同樣命中外投止血，漢友仍然落後10：26。第二節永倫不斷找機會空切籃底，新援Joseph Eriobu包攬籃板、助攻和得分，單節獨得10分。不過隨著蔡駿賢外線破網，漢友吹起反擊號角。鄺錦昌射進「long 2」，黃俊財邊線突破上籃，追到36：49返回更衣室。



換邊後泰那命中三分球，黃俊財剷籃搏得「and 1」還以顏色。這節中段漢友隊犯已滿，把對手頻頻送上罰球線，加上體能下降，裏外失守，讓上半場手感不佳的泰那單節狂轟18分，永倫成功拉開到80：57。趙鍵鋒和黃俊財繼續充當漢友得分點，但永倫換入板凳球員威力不減，霍嘉銘和廖健鋒聯手搶攻保持分差。最後關頭，漢友沒有放棄，趙鍵鋒、馬嘉聰和鄺錦昌高效命中三分球，最終惜敗85：96。



安保漢友甲一聯賽首季，從剛開始，他們便沒有想過成為陪跑份子：「我們的目標是頭六，甚至挑戰第五名，可惜季初輸給福建。」趙鍵鋒的語氣帶點遺憾，然而常規賽第六名，已經超越很多人預期，踏過太多質疑。而在煞科戰面對永倫，他們同樣抱著不服輸的心態：「賽前已經說好，不可以被對手拉開比數，哪怕對手是班霸球隊，實力較強，目標仍然是打場有競爭力的比賽。」漂亮的說話誰都會說，但他們確確實實做到了，「不能讓人覺得被拉開便不會打球，全隊都積極追分。」相信下周二對滿貫的附加賽，球迷還會看見頗強對抗勁旅的「翁家軍」。