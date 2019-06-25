放林伯教車仔？打比郡有決定喇

「美洲國家盃」全天候至強盤路資訊，一網睇晒：https://bit.ly/2wOTjaV



好消息呀！英冠球會打比郡今晚正式宣布，同意畀「林伯」同車仔傾，商討接掌帥印一事。打比郡官方聲明係話想喺季前操練展開前，盡快解決一切。依家佢哋既然肯開綠燈，「林伯」教「車」睇怕好快可以落實！



打比郡個官方聲明話：「打比郡正式確認准許車路士與林柏特商討接掌史丹福橋教職空缺一事，因為兩會的季前備戰階段在即，我們希望盡快結束所有討論。」貴為車路士史上首席「士哥拿」嘅林柏特，雖然喺「車仔」勞苦功高，但講到教波經驗，查實只得剛過去一季。「林伯」帶領住打比郡打入英冠升班附加賽，只可惜喺決賽功虧一簣，未能升班，但「林伯」嘅領軍功夫，絕對贏得各界好評。



至於車路士上星期就正式有領隊沙利離隊，過檔祖雲達斯掌帥印。由於沙利之前同球迷關係麻麻，有指班主阿布拉莫域今次係專登搵番球迷至愛嘅林柏特做新帥，希望可以搞番好同球迷關係，然後教好班波啦！



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。