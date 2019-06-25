主場收爐戰　傑志為香港球會系數搏命

「亞協盃」東亞區分組賽I組，今晚8時同時不同地上演兩場「例行公事」，篤定無緣出線的傑志及和富大埔，分別於主場旺角場迎戰北韓勁旅4.25SC，以及作客台北田徑場鬥航源。今晚一戰，乃兩支港超球隊今季正正式式的「收爐戰」，希望球迷可以入場或透過直播支持。其中傑志主場對4.25 SC，客軍小組5戰全勝已篤定出線，不過「藍鳥」4月作客北韓不敵對手，回師主場定必傾盡全力挽面子。（Now 633周三晚8時直播）



黃洋：關乎球會系數

4.25 SC上輪以5比0擊敗同組航源後提前出線，傑志主教練朱志光賽前表示，雖已無緣晉級，但因今仗是球隊本季最後一場賽事，加上擁主場之利，定必趁機爭取勝仗完成賽季。「藍鳥」隊長黃洋認為，對手實力屬亞冠水平，球員的心態是希望挑戰對手。加上賽果將影響香港的球會系數，因此絕對不會當今場屬表演賽，反而會加倍認真迎戰。



傑志前鋒盧卡斯之前數輪賽事因傷只列後備，令攻力大減。「朱Sir」透露，這名巴西外援最近才恢復練習，仍未回復最佳狀態，因此今仗將不會正選上陣。另有報道指，「藍鳥」副教練高尼路、體能教練卡薩路華經已離隊，有可能影響球隊備戰。「朱Sir」解釋，球隊這幾天已有適當人選替任操練工作，故這幾天的訓練和準備沒有受到太大影響。

客軍4.25 SC主教練吳文申賽前表示，今場會本着體育精神盡力踢。用兵方面，他披露將以副選應戰，派往常較少機會的年輕球員上陣。■黃雋謙報道