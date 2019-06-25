和富大埔強征航源誓寫完美句號

「綠戰士」和富大埔今晚遠征台北田徑場，火併中華台北代表航源，兩軍同樣希望以勝仗為今屆亞協盃劃上完美句號，惟台北近日天氣惡劣，今晚會否出現大雨，對雙方爭勝相信會有所影響！■何彥霆台北直擊



台北天氣差堅Sir憂積水問題

目前以較佳對賽成績排小組第2的和富大埔，今仗全取3分便可保住次席位置。「綠戰士」昨午原定於比賽場地進行訓練，但昨午4時許下起傾盆大雨，球場出現積水下被迫封場，球隊需移往輔仁大學運動場的仿真草球場繼續操練。教練李志堅坦言擔心球場的排水能力︰「我都有喺比賽場地觀察過，積水情況比較嚴重，好似去唔到水，都會有啲擔心，驚影響球員發揮，最重要係唔好有球員受傷。」對於今仗會否給予小將上陣機會，「堅Sir」表示排陣安排與上仗對傑志的取態相若︰「要揀啱一個好嘅平台畀佢哋發揮，有時出晒全部未必係好事。」



上輪分組賽作客不敵北韓4.25 SC後，航源因航班問題延遲1日始返抵台北，及後對台中FUTURO的台灣企業甲組聯賽亦未有因此順延，航源總教練陳永盛承認對球員恢復有一定影響。對於中華台北月初在國際友誼賽擊敗港隊，對航源會否起鼓舞作用，陳永盛笑稱該仗同樣是在雨戰作賽，指雨戰對台灣球隊有利。



葉佳再戰亞協 身份變心態冇變

2007年從流浪加盟和富大埔的葉佳，2017年掛靴並加入球隊教練團，成為「綠戰士」至今已有12年，是球隊現有職球員中，其中一位有份於2010年代表球隊出戰亞協盃的成員。

現以教練身份出賽的「佳Sir」表示，雖然自己在球隊的位置不同，但心態沒有變︰「當年首次踢亞協都係抱住學習嘅心態，對住新加坡球隊（芽龍聯）幾乎贏到，可惜最後唔成功，但過程中見識好多。今次出戰亞協期間經歷聯賽奪冠，感覺比較特別，因為自己球員時代未贏過聯賽。依家作為教練會希望不斷進步，各方面都要觀察多啲同學習，將來參與多啲青訓工作。」