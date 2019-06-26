球會身價榜　曼城利物浦包辦頭兩位

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夏季轉會窗開啟，新一輪球員新價同轉會市值有數得計，權威網站《轉會市場》根據各隊球員估價，計算出現時轉會市場上最高身價球會排名，最前兩位都係英超球會，而且同英超聯賽排名一樣，排頭位係曼城，排第2係利物浦。



曼城本身已是富豪球會，每位球員都係天價，經過近年經營打出好成績，球員價值有增無減，特別係今季成為歷來首支英倫本土3冠王，全隊球員身價總額更加突破10億鎊，達到10.5億鎊(約104億港元)。



至於利物浦球員身價增長亦相當凌厲，佢哋擁有全球最高身價後衞華基爾雲迪積克，以及全球身價第2高門將艾利臣比加，今季勇奪歐聯冠軍後球員身價暴漲，全隊身價總額達到10億鎊(約99.1億港元)。



10大球會身價榜



1. 曼城 10.5億鎊



2. 利物浦 10億鎊



3. 巴塞隆拿 9.59億鎊



4. 車路士 8.62億鎊



5. 馬德里體育會 8.41億鎊



6. 巴黎聖日耳門 8.3億鎊



7. 熱刺 7.93億鎊



8. 皇家馬德里 7.85億鎊



9. 曼聯 7.6億鎊



10. 拜仁慕尼黑 6.75億鎊



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