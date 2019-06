【非洲盃】沙拿要面炒起剛果

「美洲國家盃」全天候至強盤路資訊,一網睇晒:

今日繼續有非國盃上演,就同大家研究A組兩場賽事,推介一條2串1,首先傾場烏干達對津巴布韋,津巴布韋首戰對埃及表現不錯,但門將斯巴達受傷對防守力影響好大,烏干達首戰輸2兩已算少,球隊目前信心十足,贏多場問題不大。



另外一場主辦國埃及對剛果民主共和國,埃及王牌穆罕默德沙拿第一場浪費了數個入波機會,今場會集中精神爭取入球,剛果民主共和國首戰表現令人失望,今場難阻埃及,捧讓球主勝。



名家:麥馬拿仁



直播表

周三6:00pm 亞冠盃 全北汽車 Vs 上海SP

Now 672、Fox +;有線653、613台



周三6:00pm 日聯盃 大阪櫻花 Vs FC東京

有線662、602台



周三7:00pm 亞冠盃 蔚山現代 Vs 浦和紅鑽

Now 670、Fox +;有線651、611台



周三10:30pm 非國盃 尼日利亞 Vs 畿內亞

無綫 myTV Gold 301;Now 638、Now E;有線654、614台



周四1:00am 非國盃 烏干達 Vs 津巴布韋

無綫 myTV Gold 301;Now 638、Now E;有線654、614台



周四4:00am 非國盃 埃及 Vs 剛果民主共和國

無綫 myTV Gold 302;Now 639、Now E;有線655、615台



周四8:00am 美職 華盛頓聯隊 Vs 奧蘭多城

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



周四8:00am 美職 FC多倫多 Vs 阿特蘭大聯

無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台



