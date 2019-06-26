【阿King】車路士大隱憂　面臨災難球季

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林柏特擔任車路士領隊已成定局，感性上「車迷」當然歡迎呢位名宿回巢，但理性上「林伯」能否率領車仔重上高峰，實屬疑問。



林柏特只有1年教波經驗，而且只係教英冠球隊打比郡。表面上成績唔錯，打入升班附加賽決賽，但其實「水份」甚重。



一來英冠水平唔可以同英超相提並論，二來所謂嘅「升班附加賽決賽」，只因為關乎英超席位，加上喺溫布萊踢，所以特別受關注，但並非一項重大錦標決賽。



老實講，如果林柏特真係「天才主帥」，有化腐朽為神奇嘅力量，咁打比郡就應該取得前2位直接升班，而唔係踢附加賽啦。事實上，打比郡上季英冠只排第6位。



除咗經驗淺之外，林柏特仲有一大難題，就係車仔主將夏薩特已經離隊，球隊近年一直圍繞呢位比利時球星來踢，突然出現「權力真空」，「林伯」能否短期內搵到新出路，亦令人懷疑。



更何況車路士受轉會禁令影響，唔可以簽人，英超前列競爭激烈，車仔冇新猛將加盟，實在難以同列強爭逐。



車仔老闆阿布拉莫域都知球隊新一季無力爭冠，只將目標訂為前4位，但以目前情況睇，恐怕林柏特好難達成呢個任務。



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