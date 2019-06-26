爭贏拜仁阿積士　利物浦簽新迪列治

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歐聯冠軍利物浦，於今個轉會窗好靜焗，但球會即將完成今夏首單交易，將簽入荷蘭17歲中堅薛比雲丹貝治。呢名12月先18歲、身高6呎3吋嘅中堅，上季已為荷甲施禾利上陣15次，因為制空力強、速度快、有助攻力而受到歐洲大會注意，但薛比雲丹貝治已決心拒絕拜仁慕尼黑同阿積士轉投紅軍，即將會到利市主進行體測。



雖然仲未夠18歲，但薛比雲丹貝治17/18年球季已升上施禾利一隊，上季更代表球隊上陣15次，演出淡定又有霸氣，難怪今年1月冬季轉會窗重開後，意甲森多利亞已出225萬鎊搶人。去到今夏利物浦、拜仁、阿積士加入戰團，最終薛比雲丹貝治選擇利物浦，以大約180萬鎊轉會費加盟後，會先於青年隊效力。據前 Liverpool Echo記者Neil Jones表示，球隊高層極睇好薛比雲丹貝治，可於短時間內升上一隊。



利物浦近年對荷蘭中堅好有興趣，最出名當然係全球最高身價後衞、現任荷蘭國家隊隊長華基爾雲迪積克，舊年亦簽入另一名荷蘭後防基賀華，上季足總盃對狼隊已為利物浦落場，薛比雲丹貝治潛質無限，有機會成為下一個馬菲斯迪列治，呢名阿積士隊長，現時身價已超過7000萬歐元。



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