「伊朗美斯」冒認球王　呃23女球迷上床

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個樣生得似名人，有時都幾得意嘅，好似之前歐聯決賽前夕，有位利物浦球迷勁似領隊高普，喺馬德里街頭就被狂圍影相；但有人就心術不正，利用激似美斯嘅便利去呃女球迷上床。伊朗男子Reza Parastesh同美斯真心似足九成九，佢就冒充球王，至少同23名當地女球迷發生關係。據《馬卡報》報道，當地執法機關已經接到投訴，強烈譴責Reza嘅無恥行為。



2年前Reza仲未意識到自己有幾似美斯，佢爸爸提議阿仔，當街着上巴塞10號波衫睇吓有咩反應，好多人真係以為Reza係美斯，紛紛同佢合照，佢就知自己可以憑住外貌「搵食」。美斯之後留咗鬍鬚，佢就跟住留，仲剪埋同阿根廷球王一樣嘅髮型，令到自己更似美斯。



Reza喺當地開始成名，畀傳媒封佢係「伊朗美斯」，17年皇馬前隊長卡斯拿斯去到阿聯酋踢5人賽，當地傳媒搵Reza着上巴塞波衫，「亂入」卡斯拿斯嘅訪問當中。卡斯拿斯雖然見過美斯勁多次，但佢第一眼見到Reza，都認唔出面前嘅唔係美斯。



Reza之前接受訪問時講過：「依家所有人都叫我伊朗美斯，佢所有嘅嘢我都想模仿。」可能佢以為美斯係大滾友，所以就冒認美斯周圍識女仔，據報至少同過23個女球迷發生性關係。有傻女真係以為佢係美斯，所以肯同佢上床，之後知道被騙，所以作出投訴。



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