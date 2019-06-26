震撼！英老牌勁旅　邀42歲托迪出山

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留喺羅馬30年、剛啱黯然離開嘅意大利傳奇前鋒托迪，有機會再戰職業球壇！據意大利傳媒報道，英冠列斯聯希望來季繼續衝擊英超席位，正密鑼緊鼓物色好手加盟，竟然打托迪主意。呢名現年42歲嘅意大利經典球星，早前踢5人賽衞生波時風采依然，而列斯聯班主又係意大利人，如果真係復出，英冠肯定大把人爭住睇！



托迪於上周正式離開羅馬，辭任球隊總監一職，佢表示球會美國老細想改輔換代，對一眾以前羅馬舊人並唔尊重，自己雖然身居要職，但不時被架空，根本冇發展空間，故決定離開。呢名786次為羅馬上陣、射入307球嘅好波之人，其實只係掛咗2年靴，身型仲係Keep得好Fit，再次落場有得諗喎。



據意大利傳媒報道，列斯聯老細拉特辛尼對托迪好有興趣；而前意大利國腳、托迪老友波里路早前亦表示：「我知道有一隊老牌英格蘭勁旅，想搵托迪出山落場。係咪拉特辛尼嘅列斯聯？我唔知呀。」波里路講到咁，其實已間接承認係列斯對托迪有興趣。



上季列斯聯由「狂人」比爾沙執窗教，一直排英冠前列，係去到季尾先跌落第3，未能直接升班。除托迪外，早前亦傳出列斯聯搵過保方加盟，但後者決定重返祖雲達斯。



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