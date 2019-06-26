闖入世界盃！香港女子棍網球隊成功獲資格

香港女子棍網球隊喜奪2021世界盃入場券！香港棍網球總會派出男子及女子代表隊出戰在南韓舉行的亞太棍網球錦標賽。其中女子組的首輪小組賽為2021年女子世界盃的外圍賽，港隊分別以9比3及16比4擊敗中華台北及中國，面對實力最高的南韓則以8比16見負，以2勝1負贏得世界盃參賽席位。



亞太賽共6支女子隊參賽，除世界排名前10、兩隊已獲得世界盃資格的日本及新西蘭，其餘4隊包括香港、中華台北、中國及南韓。4隊先進行單循環，首兩名將贏得世界盃席位。港隊在首場對中華台北憑鄧伊婷和許嘉希各進兩球取勝。第二場，港隊以16比4擊敗中國，鄧伊婷個人獨取4球，門將俞雅程擋出對手12次射門。



香港隊教練馬珍妮表示：「4月完成香港公開賽後，港隊積極備戰，無論在進攻的默契或防守的合作上均提升不少。希望球員能繼續改善操控球棍能力、提高棍網球IQ、體能及狀態，為世界盃作好準備。」



首階段小組賽完結後，香港女子隊將進行第2輪單循環賽事，分別對新西蘭、日本以及其餘的隊伍，首兩名球隊將會在6月29日爭奪亞太賽冠軍寶座。按國際棍網球總會的要求，港隊在28日(周五)面對南韓將會採用6對6的比賽模式，以測試為躋身奧運而制定的新比賽模式及規例。



男子組賽事方面，港隊在首3場單循環賽事暫時1勝2負，餘下賽事將對南韓及中華台北。







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