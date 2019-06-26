大衞施華下季離曼城：一定唔踢中超！

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曼城中場大將大衞施華正式宣布，下季約滿完結後會離開曼城，結束10年藍月亮生涯。



於10年以2500萬鎊身價於華倫西亞加盟後，大衞施華一直係曼城主力猛將，而佢亦替球隊取得非常優異嘅成績，當中包括4次英超冠軍、2次英足盃錦標以及4座英聯盃獎盃。大衞施華表示，完成來季之後就會踢夠曼城10年，今次旅程可以告一段落：「今季係我最後1季，10年已經足夠。本身球會想我簽2年約，但我選擇簽1年，咁樣我就剛啱踢足10年。呢個係時間係靚嘅，我完成咗一個完美嘅循環。」



大衞施華離開曼城時已34歲，之前佢講過希望到出生城市球會拉斯彭馬斯效力，佢表示：「我的確係咁諗，但現階段仲咩都未知。因為我冇可能同拉斯彭馬斯踢西乙，但有時你要有所付出，先可以達到目標，依家我仲未知去向。但肯定嘅係我唔會踢第二隊英超球隊，因唔想同曼城為敵，另外我都一定唔會踢中超。到時女朋友會幫我決定去向。」



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