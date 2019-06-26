未超齡！麥巴比：我要集齊所有冠軍

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法國打入U21歐國盃4強之後，自動取得2020年東京奧運男足參賽資格，已身為大國腳嘅基利安麥巴比表明，想踢呢項大賽，希望繼上年奪得世界盃後，明年夏天囊括埋歐國盃及奧運金牌。



奧運男足球員以23歲或以下球員為主，最多可以加3位超齡球員，基利安麥巴比依家只係20歲，佢屬於適齡球員，想把握機會參加，佢話：「國際賽之中，我仲欠一個歐國盃，亦想踢奧運，參加奧運一直係我嘅夢想，但有冇得踢，並唔係由我話事。」



基利安麥巴比要踢奧運，主要面對兩大阻力，第一，明年歐國盃同奧運舉行日子接近，其中決賽同奧運開幕只相距10日，如果基利安麥巴比要踢晒兩個賽事，意味冇時間休息，佢所屬球會巴黎聖日耳門九成唔批准。



第二，法國奧運隊以現時U21球員為主，基利安麥巴比冇踢過U21國家隊，就直上大國腳，爭奪奧運入場券之中，佢冇出過力，如果「空降」U21踢奧運，對其他U21球員唔公平，基利安麥巴比想成為「大滿貫」嘅夢想，恐怕好難實現。



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