史上最佳後衞係佢！有冇異議？

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有外國受歡迎足球網站近日舉行了史上最佳後衞選舉，佢哋只係提供咗4個選擇畀網民，包括馬甸尼、簡拿華路、佩奧爾同沙治奧拉莫斯，結果型佬馬甸尼獨得6成有多票數當選，係咪實至名歸？係咪堅係史上最佳？大家有冇意見？定有其他選擇？



今次投票有超過3萬網民參與，結果呢位AC米蘭傳奇取得64%選票排第一，佩奧爾第2，之後係沙治奧拉莫斯，反而拎過世界足球先生嘅簡拿華路都只係排第4。球員生涯代表「紅黑兵團」上陣超過600場嘅馬甸尼，除咗外型出眾之外，球技又係勁瀟灑。佢合共為AC米蘭贏過7次意甲、1次意盃、5次意大利超級盃、5次歐聯及歐冠，仲有5次歐洲超級盃。



曼聯傳奇領隊費格遜都承認，想當年佢曾經想簽入馬甸尼，但最後畀馬甸尼爸爸施薩馬甸尼阻止。網站都補充，其實今次選舉只係焗限咗4個選擇，但其實好似巴里斯、碧根鮑華同尼斯達等，仲有好多其他其他，都一樣級數十足，唔知大家心目中邊個先係最佳後衞呢？



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