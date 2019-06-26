26歲仔去踢中超　小法老你諗乜呀？

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唔少歐洲美洲頂級球星，當去到球員生涯較後階段，都會選擇去中超或者美職等掘金養老，不過要你當打時期去呢類聯賽搵食，幾乎係變相結束埋國際賽生涯，就未必個個都肯。近日有傳，依家先得26歲嘅意大利國腳、外號「小法老」嘅艾沙拉維，都同中超上海申花傾掂數加盟，究竟呢個前AC米蘭射手個腦諗乜先？



喺熱拿亞出道嘅艾沙拉維，之後過檔AC米蘭打出名堂。由2016年開始，佢轉會去咗羅馬效力，為「雌狼」上陣139場射入40球，而喺意大利國家隊則上陣23次入3球。查實早前申花已經為「小法老」開出個一紙為期4年、年薪1,200萬歐元合約，不過艾沙拉維就唔多滿意。最終申花提高報價，開出年薪1,300萬歐元嘅3年約，依家呢位意大利國腳都同意喇！



由於艾沙拉維同羅馬張約，去到2020年夏天即係出年就到期，因此申花依家同羅馬嘅開價，都唔會太高，預計交易好快會落實。



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