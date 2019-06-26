亞協盃　傑志成功復仇搞掂4.25

「亞協盃」I組最後一輪賽事傑志主場對4.25 SC，周三（26日）假旺角大球場上演。雖然客軍已篤定出線，但今仗仍派不少常規球員上陣，僅收起首席射手金有成。最後，「藍鳥」憑上半場費蘭度的入球以1比0輕取客軍，兼報卻作客北韓一敗之仇。



甫開賽傑志的形勢佔上風，屢屢憑兩翼攻勢向對方施壓。不過，第一個具威脅的射門是由4.25 SC發動，朴明成12分鐘罰球直射，惟不中目標。7分鐘後，傑志回敬一個攻勢，費蘭度遠距離施射，皮球僅越門而去。28分鐘，客軍隊長林哲民娥眉月頂起腳，被郭劍橋沒收。「藍鳥」在39分鐘先開紀錄，李毅凱傳中，安成日解圍失誤，費蘭度把握黃金機會轉身即射，皮球應聲掛網，傑志半場以1比0領先。



易邊後，「藍鳥」在55分鐘差點便再下一城，鄭展龍策動反擊，「費7」推過守衞後「千里走單騎」，惜臨門一腳過不到安大成的十指關。落後的4.25 SC不斷侵襲傑志後防，其中包括林哲民的罰球施射，以及孫平日的窄角度射門，不過都被今場發揮穩定的「阿橋」化險為夷。73分鐘，後備上場的陳晉一接應黃洋妙傳後起腳，惟皮球僅貼柱斜出。89分鐘，于楊接應直線單刀，但射門僅柱邊出界。



最終，傑志在這場亞協「收爐戰」中成功復仇，憑費蘭度的入球以1比0小勝4.25 SC。「藍鳥」小組6戰得10分，因同組和富大埔賽和航源失分，2分優勢壓過大埔，以小組次名完成今季亞協之旅。



傑志主帥朱志光賽後指，能夠以一場勝仗總結今個球季是一件令人振奮的事。他補充，更值得高興的是，球員能夠在逆境之下擊敗強敵，展現了無比的鬥志：「球員今日喺好潮濕嘅天氣，對住呢隊咁體力化嘅球隊，都能夠喺主場之下打出拼勁。」「朱Sir」特別讚揚了陳晉一、于楊等年青球員今天的發揮，他期待日後再戰亞洲賽時都能夠派新人上場展現出色的表現，幫助香港爭取球會系數、提高排名。



賽事MVP費蘭度指，這場是一場難以應付的球賽，然而傑志今場打出應有風格，在善用皮球、靈活走位的情況下，才能勝得今場賽事。另方面，4.25 SC主教練吳文申賽後表示，傑志為這場比賽準備得非常充足，故這場勝利是他們應得的。另外，他指球員們知道球隊已經出線，可能心態上稍為放鬆，導致今仗落敗。