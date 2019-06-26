亞協盃　航源和富大埔雨戰講和

【何彥霆台北直擊】亞協盃I組周三晚（26日）同時假台北田徑場上演的最後一輪賽事，作客的和富大埔及中華台北代表航源分別有陳肇鈞及朱益成各入一球，在賽事尾段灑下突然滂沱大雨，最終以1比1打成平手，由於傑志於主場以1比0擊敗4.25 SC，結果「綠戰士」於I組跌至第3位。



和富大埔於上半場有較多攻勢，開賽僅4分鐘便有李家豪右路傳中，李嘉耀跳頂僅告出界，12分鐘陳肇鈞近門頭槌亦相當近磅，惟旁證示意越位在先。24分鐘，陳肇鈞於禁區外搏得罰球，利馬左路罰球傳予艾華度跳頂，陳肇鈞再於近門頭槌攻門入網，為大埔先開紀錄，半場領先1比0步入更衣室。



賽事戰至60分鐘後突然大雨飄潑，場地積水情況更見嚴重，航源亦於65分鐘由朱益成扳平。主隊在雨戰下愈踢愈順，戰至78分鐘更有海地前鋒班奇主射罰球被曾文輝撲出，最終雙方以1比1打成平手完場。



和富大埔主教練李志堅於賽後表示，對未能贏波感到遺憾，特別是球隊在領先優勢下未能鎖定勝局，不過亦承認對手後來追上的氣勢很強，而球隊一眾球員亦不擅水戰，雖然最後僅以小組第3完成賽事，但「堅Sir」認為傑志能夠擊敗北韓球隊，對香港足球而言是好事，並恭賀傑志贏波。