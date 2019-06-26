清瘀血　巴塞閃電賣走呢兩個

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西甲班霸巴塞隆拿斟介尼馬回巢一事雖然未有進展，不過佢哋今日就靜雞雞放走兩名一直唔受重用球員，包括今季外借咗去英超愛華頓嘅中場安祖高美斯，同主要只踢西班牙盃嘅後備門將施利臣。



2016年以3,700萬歐元轉會費加盟巴塞嘅安祖高美斯，可惜頭兩季代表巴塞上陣78場只入3球，表現完全唔合格，後期仲畀球迷狂噓。上季巴塞將佢外借去愛華頓，都只係29場入1球。巴塞今季決定放棄佢，依家只係以蝕本價2,500萬歐元將佢賣走，及早斬倉止蝕。最搞笑係有傳媒發現，當年巴塞買安祖高美斯，份約仲有條拎金球獎要加錢嘅條款，依家睇番都覺得條款多餘。



至於荷蘭門將施利臣喺2016年加盟巴塞，3年來只係上陣32次，主要都係踢西班牙盃。喺今季結束前，佢已經講明想轉會爭取更多上陣機會，只係估唔到佢喺西盃決賽輸畀華倫西亞之後，依家會決定過檔番「蝙蝠兵團」啫。有關施利臣轉會費同合約條件，暫時未有公布，而華倫門將尼圖據報就會逆向加盟巴塞，去擔任達史特根後備。



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