亞協盃　「堅Sir」宣布離開和富大埔

隨着亞協盃分組賽賽事告一段落，和富大埔今個球季亦正式完結，主教練李志堅在作客對航源一仗賽後，宣布來季將會離隊，不過同時強調離隊的決定並非如傳聞所指，而是在周日（23日）才有最後決定︰「我將會離開和富大埔，事實上我都希望可以留喺度，係到咗啱啱個星期日先決定離開，因為大家個方向唔同，依家球會嘅贊助商會採取其他方向，我哋傾咗好耐，大家都未能保持好似上年嘅情況，呢個係主要原因。其實事情唔係外間所講嘅咁早發生，雖然事情係蘊釀緊，至於自己嘅去向就有待球會公布，而一切事情都喺和平氣氛下發生，呢3年好多謝大埔畀咗好多機會我。」



和富大埔主席蔡尚圻（Gary）亦澄清，他跟「堅Sir」一直合作愉快，而目前並未跟任何教練簽下新合約︰「出邊有好多傳聞同不實嘅報道，而我哋係去到禮拜日先有最後嘅決定，我亦可以好肯定喺禮拜日之前，從來冇人簽過任何約，包括我同任何教練所簽嘅合約。我同『堅Sir』嘅關係，由頭到尾都係咁好，到依家呢日刻都一樣咁好，只不過我哋有啲嘢到咗一個位討論咗好耐。佢唯一欺騙過我嘅，就係季前講過話未必贏到聯賽冠軍！」



「Gary」亦指，球隊來季方針希望可以培育更多年青球員︰「和富大埔作為一支地區球隊，方針係一路去培育本土嘅年青球員，而之前嘅年青球員，依家已經成為香港最當打嘅一班球員。大埔贏咗聯賽冠軍之後，外界對我哋有好多想法，好似豪門咁去追逐更多冠軍，但係我哋嘅宗旨係想培育更多年青球員。」