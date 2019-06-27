波衫都畀人搶埋　香川真司返英超？

香川真司突然搶手？多蒙特中場香川真司上季半程被外借土超比錫達斯，佢14場波貢獻咗4個入球同2次助攻，不過份借用約今夏屆滿，比錫達斯會長奧曼近期表明，希望香川真司留低，但係呢位日本國腳好想轉去西甲搵食，而且英冠西布朗都向佢招手，唔憂冇班落。



奧曼表示：「我哋計劃同香川真司一齊進入新球季，但我都知道佢有去西甲嘅想法，除非佢能夠喺西班牙搵到一支合適嘅球隊，咁我哋只好各行各路，7月嗰陣我哋會討論呢個問題。」



其實奧曼都唔好咁老定，香川真司同多蒙特份約明年到期，連件23號波衫都畀夏薩特細佬杜根搶埋，喺「蜜蜂兵團」已經冇前途可言。不過，一心喺新球季衝英超嘅西布朗，據稱對佢好有興趣，假如去唔到西甲，「香川仔」都有可能選擇返去自己比較熟悉嘅英國。



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