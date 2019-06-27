巴塞隆拿搶日本新星　佢家姐係女優！

冇咗「日本美斯」久保健英，巴塞準備簽另一個日本新紮國腳、女優前田千咲個細佬前田大然補數！



西班牙《體育報》報道，「地上最強」巴塞臨天光瀨尿簽唔番自家培養嘅久保建英，決意搵返個日本新星補數，目標人物就係21歲嘅松本山雅前鋒前田大然。剛啱榮升大國腳，早前隨日本國家隊出戰美洲盃嘅前田，到底有乜咁把炮呢？簡單講就係一個快字！



前田大然嘅50米跑手計時紀錄係5.8秒，速度拍住日本田徑名將伊東純也。有人計過，呢位小將嘅加速力好勁，達到1200米/每二次方秒，幫松本山雅踢日乙嗰陣，已被形容為「J2最快」。今年日職第2輪對大分三神場波，佢全場衝刺53次，更創造出日職歷史紀錄。因為速度奇高，佢仲被冠以松本「韋駄天」嘅外號，即係專門負責守衞寺廟安全、以跑得快聞名嘅佛教守護神之一。



外界估計年薪已達1800萬日圓(約130萬港元)嘅前田大然，爸爸係個獸醫，似乎非常熱愛大自然，5個仔女個名都同自然景物有關，包括千咲、大然、野乃花、草原同野原，二仔前田大然個名實際意思就係「雄偉嘅大自然」。其中大女千咲(咲讀嘯，日本漢字有中文笑嘅本義外，仲有「花開」之意)仲係個女優，代表作係NHK晨間劇《別嬪小姐》，佢大前田大然兩歲。



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