非國盃醜聞！沙拿隊友瘋狂性騷擾被踢走

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非洲國家盃爆出荒唐醜聞，奪冠熱門埃及嘅前鋒安亞華達，被踢爆喺網上向多名女子作出性騷擾，兼且發出恐嚇及攻擊性嘅訊息，埃及足總隨即宣布，即時將呢位穆罕默德沙拿嘅進攻拍擋踢出國家隊！不過埃及未受影響，周四(27號)非國盃A組2比0羸剛果，2戰全勝提早晉級。



現年25歲嘅安亞華達係埃及前鋒主力之一，非國盃首輪分組賽佢都有份落場，勢估唔到原來佢仲係網上淫蟲！事件曝光，全因上星期埃及裔英國女Model姬娜，公開多張佢同安亞華達whatsapp對話截圖，內容顯示安亞華達遊說女方出嚟約會，不過當姬娜拒絕後，安亞華達就會惡言相向。



姬娜為證明自己冇老作，仲放埋安亞華達錄音檔，以及Show出whatsapp入面嘅希臘電話號碼(華達效力希臘球會艾杜美圖斯)，之後陸續有更多「被騷擾」女士浮出水面，齊齊貼出對話截圖，嚇到安亞華達急急刪除IG帳號。



根據各女士口供，安亞華達幾乎每次都用同一種手法「呃蝦條」，包括撻自己係足球明星、只會喺某個地方留一日(盡快見面)，期間會用言語性騷擾，包括問人「你仲係咪處女？」叫人傳裸照等等，如果最後被人識穿食檸檬，安亞華達就會反面鬧人「蠢女人」、「食自由」以及問候人哋阿媽等等，又小學雞又冇品。



經過多位受害人投訴後，埃及足總亦發表聲明，話為咗保持球隊紀律同專注，決定即時將安亞華達踢出大軍名單。埃及踢走安亞華達後，周四非盃憑艾莫哈馬迪同穆罕默德沙拿各入1球，2比0擊敗剛果。



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