美洲盃8強開波！巴西衝冠靠古仔

話咁快今屆美洲國家盃，已經進入淘汰賽階段，將於星期五朝早展開8強賽事，主辦國巴西率先對巴拉圭，「森巴兵團」已經12年未捧過美洲國家盃，但今屆表現充滿霸氣，喺分組賽入咗8球兼冇失波，最難得係冇咗球星尼馬，都有菲臘比古天奴成功補位，佢已經射入2球，巴西想再過一關，真係要靠「古仔」啦！



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