越南猛將闖歐洲　佢嘅身價係幾多？

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河內FC正考慮同意畀越南國腳後衞段文厚，加盟奧地利球隊韋恩(FK Austria Wien)，未來轉會身價仲訂為100萬美元，點知約都未簽，韋恩球迷已經大叫頂唔順！



據了解，河內同奧甲亞軍韋恩即將結束談判，同意段文厚以外借形式轉投對方旗下，合約入面仲有收購選項，2019至2020年球季段文厚嘅轉會費係15萬美元，如果達到會方要求，韋恩將以100萬美元買斷佢，屆時段文厚將成為越南最高身價球員。



成件事仲未落實，越南球迷就興奮到走去韋恩官方Facebook留言，仲要鋪埋段文厚嘅gif相，面對大規模「入侵」，韋恩Fans終於頂唔順，紛紛呼籲越南球迷：「唔該唔好再段段Po都擺gif相，咁做差到極！」



韋恩係間奧地利歷史悠久嘅球隊，曾贏過奧甲冠軍24次、奧地利盃27次，多次參加歐戰。身高1米85、傳過畀德甲慕遜加柏睇中嘅段文厚，如果成功加盟，將會成為首名躋身歐洲聯賽嘅越南後衞。



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