【東體爭議】尼馬身價=古天奴+迪比利

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盛傳巴塞隆拿計劃回購尼馬，甚至已經同呢位巴西球星傾好個人待遇，只等佢所屬球會巴黎聖日耳門(PSG)批准佢轉會。



最新消息指，PSG願意出售尼馬，但條件係巴塞必須用菲臘比古天奴及奧士文尼迪比利交換。



PSG喺2017年用2.22億歐元向巴塞收購尼馬，但佢表現未如理想，而且問題多多，包括經常受傷、紀律差，甚至捲入強姦案，早前已傳出PSG想出售呢位27歲前鋒，而尼馬亦想重返巴塞。



由於PSG唔想蝕讓，依家要求巴塞用菲臘比古天奴及奧士文尼迪比利交換尼馬，皆因兩人當年轉會費加埋達到2.1億歐元，同尼馬身價好接近，算係等價交易。



事實上，巴塞亦唔想留住呢兩位仁兄，菲臘比古天奴加盟以來，一直未能融入球隊，表現備受批評，早已傳出會出售佢。



至於奧士文尼迪比利水準飄忽，今屆歐聯4強首回合利物浦，浪費兩次入波黃金機會，為出局埋下伏線，作用遠遠比唔上佢件11號球衣前主人尼馬。



因此，相信巴塞唔介意用菲臘比古天奴及奧士文尼迪比利交換尼馬，PSG亦可以「甩身」，踢走麻煩友尼馬，如果交易成功，對兩間球會以至球員，都係好事。



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