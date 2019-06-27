香港3小將「撻」出夢想

柔道少年主場出擊，挑戰亞洲！「2019香港亞洲盃青年及青少年柔道賽」將於下月13至14日假天水圍天瑞體育館舉行，不少本地青年選手藉此機會初試啼聲，3位港將梁曉楓、周嘉祐和黎耀朗，將有機會與亞洲好手切磋較量。當中17歲的梁曉楓因兒時一場柔道比賽的經歷，逆境中「撻」出鬥志，他希望在今屆「亞青賽」中運用出來，為港爭獎牌。■黃雋謙報道



現時就讀中五的梁曉楓屬陣中最年輕的一批，但他的柔道經驗絕不算「年輕」：「我打咗柔道13年。」能夠驅使「曉楓」幾乎將所有時間奉獻給柔道，原來源於童年一段深刻回憶：「6歲時有次比賽，3秒就畀人打咗出去。之後幾年不斷苦練，到12、3歲嗰陣終於贏番同一個對手。」「復仇者曉楓」用5年時間將「昨天」的挫折克服，即將來臨的「亞青賽」，他亦會憑這份鬥志爭取佳績。現時除積極備戰外，還要抽時間準備DSE（中學文憑試），但「曉楓」未感辛苦：「訓練相對少咗，但一星期起碼有3次。有少少困難，唔算好大影響。」「曉楓」目標是進身8強，希望能夠從中提升技術，有助未來代表香港征戰國際賽。



另一新星周嘉祐，自12歲開始便學習柔道，而他的啟蒙是來自父母：「屋企人都係打柔道，細個參加興趣班，然後就鍾意咗。」運動員難免遇上傷患，「嘉祐」亦不例外，幸在康復期間有雙親支持，才能重新振作：「有次整親胸骨，佢哋冇擔心，反而認為受傷會令我更強，屋企人都好支持我。」



黎耀朗最愛撻人快感



至於柔道年資逾10年的黎耀朗，回想當初開始接觸柔道，源於一個「爽」字：「鍾意撻人嗰吓，最正係呢吓。」這名兩屆「亞青賽」銅牌得主認為，比賽最重要是保持冷靜：「最大嘅敵人係自己，臨出場前要克服自己嘅情緒。」他今次將爭逐男子60公斤以下級別，期望可以連續3年「企櫈仔」。比賽將於7月13及14日在天水圍天瑞體育館舉行，吸引15個國家及地區來港爭逐，首天賽事將進行男女子青年組別共16個項目，次日上演男女青少年組別，共決出14項金牌。



梁曉楓(17歲)

柔道年資：13年

歷年成績

2018年ACT國際賽澳洲-55公斤級冠軍

2017年亞青賽香港站-55公斤級冠軍

2014年澳門錦標賽-42公斤級季軍



周嘉祐(19歲)

柔道年資：7年

歷年成績

2018年大洋洲賽珀斯站-60公斤級季軍

2017年亞青賽香港站-60公斤級季軍

2017年亞青賽澳門站-60公斤級季軍

2015年馬來西亞J Cup賽-60公斤級季軍

2014年沙巴邀請賽-66公斤級亞軍



黎耀朗(18歲)

柔道年資：12年

歷年成績

2018年亞青賽香港站-60公斤級季軍

2017年亞青賽澳門站-60公斤級季軍

2017年亞青賽香港站-60公斤級季軍

2016年奧克蘭賽-60公斤級亞軍



柔道（Judo）知多啲

歷史：柔道發源於日本，1882年由嘉納治五郎創立，1964年已被列為奧運項目。

點玩法：項目特點就是將對手摔在地上或壓在地上，令對方屈服，無法移動。

計分：比賽過程中，跟據運動員所使用的技術，按其質量及效果評分，包括「一本」（Ippon）、「技有」（Waza-ari）、「有效」（Yuko）及「效果」（Koka）等，當中「一本」是立技的完



美動作，用速度及力量將對手摔至背脊完全落地。

段位及級別：

段級（教師級）：分10段，初段至五段為黑帶，六段至八段為紅白色帶，九段及十段為紅帶。

級別：分6級，初級（第六級）為白帶，順序為黃、橙、綠、藍、啡，再上一級就是段級的第一段（黑帶）。



賽事資料

2019香港亞洲盃青年及青少年柔道賽

比賽日期：7月13及14日

地點：天水圍天瑞體育館

門票：免費入場

參賽國家地區：香港、關島、斐濟、馬來西亞、蒙古、

中國、南韓、日本、中華台北、新西蘭、新加坡，澳門、阿聯酋、泰國、菲律賓、美國



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