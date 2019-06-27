《創藝夢飛翔》! 岑珈其談十年演藝生涯

屆時可以點選東網App頂部的直播走馬燈觀看，或直接打開此連結：https://tv.on.cc/sportlive/



董之英中學著重培養學生多元潛能發展，並於2016年起正式將「創藝大道」課程融入常規課堂，課程透過跨科協作，把戲劇、語文、音樂和視藝科融合，發掘學生的影視製作技能。



短短數年，學生在專業指導下一手包辦影片製作，更出品了包括《四季人生》及《回到起步時》等多套獲獎影片。



為了讓同學有更專業的製作經驗，校方更斥資約二百萬元設立影視培訓資源中心，當中包括三個不同佈景的錄影廠、直播室、剪接室、化妝間等，學習操作電影攝製器材如高清數碼攝影機、燈光、收音器材及航拍機等，透過系統化的影音製作及管理訓練，發掘創藝潛能。



董之英中學為了讓同學有更全面的演出體驗，今年更首次聯同東網攜手推出全新網上直播節目《創藝夢飛翔》，由學生擔任主持，讓學生透過無遠弗屆的互聯網展示學習成果，初嚐在鏡頭前表現自己，盡展演藝潛能。



今晚(27日)播出的《創藝夢飛翔》，邀得從事演藝事業多年的岑珈其接受訪問，分享他十年演藝生涯的深刻事。觀眾還有機會看看學生如何跳著舞介紹創藝大道課程，千萬不要錯過！



第十集

主持：羅洭宏 梁毅志

嘉賓：岑珈其

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全新節目《創藝夢飛翔》，見證新一代主持王誕生！

董之英中學學生作品，東網全程策動。

隔個星期四晚7點，睇體董之英台播出。