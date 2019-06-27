不滿溫網安排　拿度：點解我排費達拿之後

被譽為網球壇地位最崇高的大滿貫-溫布頓網賽將於下周一(1日)展開，當大家正討論「草地天王」費達拿可否再重奪冠軍、「一哥」祖高域能否成功衞冕，又或是「泥地王」拿度如何挑戰之際，但賽前已傳來不滿聲音，早前再創歷史第12次贏得法網的「二哥」拿度，則批評溫網賽會的種子編制，但他坦言都會「被迫接受」安排。



溫網種子已經公布（見附表），世界「一哥」祖高域被列男單種子，「二哥」拿度則做三號種子，而草地王兼世界排名第三的費達拿則為二號種子，若要遇祖高域已經是決賽，但拿度做三號號子則要在四強先對祖高域或費達拿，才能有機會闖決賽。



其實，一直以來溫網與其他三大滿貫排種子的情況是有點不同，不是單以世界排名來計劃，它有自己的一套方法，除了世界排名之外，亦要加埋該球員在草地賽事的積分，而計算出最終的種子排序，簡單來說拿度的草地積分不及費達拿，所以最後排種子就在費達拿之後。



拿度早前接受西班牙電視台的訪問：「溫網是唯一會這樣計算的大滿貫，如果其他賽事都一樣，我無意見...無論如何，不論我是第二定第三，我都會盡力。」他補充：「這個不只是我，很多球員一整年都打得好好，溫網賽會並不尊重他們辛苦爭來的排名。」事實上，頭10位種子球員都與其世界排名不太附合，好似南非的奇雲安達臣世界排名第8，但在溫網則列為4號種子。



男單種子排名 [ATP 排名]

1. 祖高域 (塞爾維亞) [1]

2. 費達拿 (瑞士) [3]

3. 拿度 (西班牙) [2]

4. 奇雲安達臣(南非) [8]

5. 泰姆(奧地利) [4]

6. 沙華列夫 (德國) [5]

7. 西西帕斯(希臘) [6]

8. 錦織圭 (日本) [7]

9. 伊士拿 (美國) [12]

10. 卡查諾夫(澳洲) [9]





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