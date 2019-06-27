意國專家搭路！PSG出4.6億簽當拿隆馬

港網 No.1 24小時足球賠率：https://bit.ly/2UmNL0L



法甲豪門巴黎聖日耳門(PSG)收購曼聯門將迪基亞，遲遲未成事，更傳呢位28歲西班牙國腳可能會同紅魔鬼續約，令PSG失去耐性，決定另覓人物，改為收購AC米蘭天才門將基安盧基當拿隆馬。



據悉曼聯將迪基亞標價為6000萬鎊(約6億港元)，一毫子都唔減，問題係迪基亞只剩下1年合約，PSG認為呢個價錢絕對唔可以接受，亦唔想再等佢一季，所以轉為打基安盧基當拿隆馬主意。



根據英國《每日郵報》爆料，PSG已經同AC米蘭管理層展開談判，有望以4600萬鎊(約4.6億港元)簽入基安盧基當拿隆馬，唔止價錢低一截，而且呢位「新保方」比迪基亞年輕8歲，更加抵買。



值得一提，PSG早前請番李安納度回巢擔任體育總監，呢位巴西名宿球員時代效力過AC米蘭，亦執教過米蘭雙雄，並做過A米管理層，有晒門路斟基安盧基當拿隆馬。



同埋李安納度對意甲球員情有獨鍾，佢2011年第一次擔任PSG體育總監，就將球隊「意甲化」，從意甲簽入伊巴謙莫域、卡雲尼、馬高華拉堤、堤亞高施華、莫達、柏斯托尼等人。



李安納度今次返回PSG，相信又會大肆向意甲球隊挖角，適逢保方已離開PSG，順理成章梗係要簽入「新保方」基安盧基當拿隆馬把關啦。



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。