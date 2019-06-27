巴塞放棄！迪歷特去硬呢間歐洲大會

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阿積士隊長馬菲斯迪歷特，今夏成為歐洲富豪球會爭奪獵物，據報巴塞隆拿、祖雲迪斯、曼城、曼聯同利物浦都有心爭佢，但迪歷特本人就對曼聯毫無興趣，曼城同紅軍就只聞樓梯響，最後剩番巴塞同祖記爭奪。據西班牙傳報道，迪歷特較想加盟巴塞，但巴塞所畀人工只及祖記一半，故迪歷特已決定轉投祖雲達斯，年薪高達1200萬歐元。



迪歷特上季帶領阿積士成荷蘭雙冠王，而且又協助球隊殺入歐聯4強，被封當今球壇首席年輕中堅。迪歷特同巴塞及祖記傾個人條件嘅時候，發現祖記出價比巴塞高一倍，但佢其實較想同美斯做隊友，所以早前托經理人同巴塞反映，希望巴塞出番個同佢現時實力匹配嘅身價，但巴塞就企硬只畀600萬歐元年薪，所以迪歷特最後選擇祖記。



據意大利天空體育報道，祖雲達斯已同迪歷特傾成個人條件，現若同阿積士傾埋轉會費，就可宣布成功收購。阿積士索價7500萬鎊，祖雲達斯當然希望可以減啲，但預計迪歷特將成新帥沙利今夏首個收購。據報祖記一旦收購成功，就會於其合約內，加上1.5億歐元解約金條款。



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