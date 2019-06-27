賓菲加收1.26億歐！新C朗成全球第4貴

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賓菲加剛正式確認，球會已收到馬體會1.26億歐元報價，而祖奧菲歷斯嘅解約金只係1.2億歐元，所以呢名被封為「新C朗」嘅葡萄牙新星，下季肯定會轉投馬體會。年僅19歲嘅祖奧菲歷斯，上季以出色表現帶領賓菲加奪葡超冠軍，又剛成歐國聯冠軍成員，馬體會希望佢成為基沙文接班人，於西甲繼續挑戰巴塞及皇馬。



祖奧菲歷斯腳法細膩，而且侵略性極強，可踢正前鋒及翼鋒，上季就攻入15球；而於歐霸盃對法蘭克福更連中三元，成為新一代超級巨星。葡萄牙剛奪歐國聯冠軍，祖奧菲歷斯亦成為大國腳，未來C朗件7號波衫，將會係佢嚢中物。



賓菲加剛於官網公布，馬體會已為祖奧菲歷斯報上1.26億歐元報價，因為馬體會唔想一次過畀賓菲加1.2億歐元，所以選擇分期付款，故多出嘅600萬歐元可以話係利息。1.26億歐元身價，令祖奧菲歷斯將僅排尼馬、基利安麥巴比同菲臘比古天奴之後，全球第4貴嘅球員。



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