昔日巴塞天才　踢巴甲護級隊5日被炒

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能夠為全球最勁球會之一嘅巴塞隆拿，照計實力點都唔簡單，不過一位十年前踢過巴塞嘅昔日天才基利臣，依家以30歲之齡去踢巴甲護級份子阿拉戈亞諾，你又點會估到佢連5日都捱唔到，就畀球會解約踢走，認真陰功呀！



初出道喺哥列迪巴同彭美拉斯打響名堂嘅基利臣，09年佢20歲就加盟巴塞，當時號稱「新羅馬里奧」嘅佢，仲講到要喺巴塞創造佳績。點知佢一直得唔到時任主帥哥迪奧拿信任，效力5季都係被外借，仲要係持續狀態低迷，愈踢愈冇信心，，最後被賣走返去母會哥列迪巴。



光陰似箭，今年6月17日，已經30歲嘅基利臣喺失業半年之後終於搵到工，就係喺巴甲護級份子阿拉戈亞諾效力，雙方簽約到季尾。可惜嘅係，就只5日之後，阿拉戈亞諾就宣布同基利臣解約，球會公布嘅原因係話基利臣需要較長時間先可以恢復身體狀態，而球會已經冇時間再等，唯有作出解約決定。試問又有邊個諗得到，當日大鑼大鼓加盟巴塞嘅哥利臣，依家會淪落到連落班都難，聽見都戥佢慘呀！



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