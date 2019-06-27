李琪發威7球3分　東方勇挫福建闖4強

甲一聯賽常規賽落下帷幕，意味著本地籃壇最高殊榮——總冠軍爭奪戰正式展開。東方龍獅和標準福建今晚（27日）在修頓率先進行附加賽，儘管「戰神」艾利諾持續因傷缺陣，東方隊長李琪展現大將之風，轟進7球三分，獲得全場最高26分，帶領球隊71：63擊敗福建，驚險闖進季後賽四強，下周三迎戰常規賽冠軍南華。



缺少進攻發動機艾利諾，東方攻防兩端都略顯混亂，頻頻失誤送上快攻機會，籃板也受到雙塔劉凱濤和蔡龍德牽制，往往讓對方「射到入為止」。鄭錦興凌厲突破吸引防守，為隊友製造空檔，而徐遠征無球跑動尋找投籃機會，帶領福建領先15：9。東方暫停回來，李琪和林萬進連續射進三分球追到16：17。第二節福建洋將懷斯接連抄截對手，不過楊睿騏外線中鵠，徐遠成命中中距離，東方成功反超前23：22。陳兆榮、楊睿騏和李琪持續發炮，但完半場前徐遠征也回應一記遠投，福建僅落後32：33。



換邊後兩隊提高防守壓迫性，命中率隨之下降。東方倚靠李琪和陳兆榮維持進攻，前者手感發燙既攻且守，抄截對手續在外線提供火力。雖然福建得分點分散，但正選球員休息時間不多，體能和速度下降，錯失幾次快攻機會。林萬進和徐遠征內外開弓，稍稍拉開到49：45。徐遠成前三節表現略較弟弟徐遠征遜色，這節積極剷進禁區，更完成「三分打」，首度擴大領先優勢到雙位數。關鍵時刻李琪再次展現大將之風，轟進2球三分，福建無奈採取犯規戰術停錶，雖然楊睿騏和徐遠成四罰全失，但李琪穩穩命中兩記罰球，帶領東方71：63告捷，有驚無險闖進四強。



相比常規賽，今場福建明顯有備而來，針對側翼球員作出防守，讓上半場的東方打得綁手綁腳，「下半場加快傳球速度，加上對方星期二剛剛對陣南青，體能影響頗大，成為勝負分野。」李琪說。儘管傷兵滿營，藍軍不曾擔心在附加賽出局：「我們的實力足夠拿下這場比賽，我對自己和球隊充滿信心。」下周再戰南華，他表示遭遇膝傷的艾利諾已經消腫，重投投籃訓練，相及能夠趕及歸隊。