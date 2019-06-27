揀曼聯棄熱刺　葡超林柏特竟然因為咁...

葡萄牙近期頻出觸目新星，其中「新C朗」祖奧菲歷斯，已經肯定以1.26億歐元身價，來季轉投西甲馬體會，成足球史上第4貴球員；另一位歐國聯冠軍成員波基斯費南迪斯，亦成為歐洲大會獵物，曼聯同熱刺都想將佢收歸旗下。呢名被士砵亭標價為7000萬鎊嘅好波之人，據報屬意轉投曼聯而棄熱刺，原因竟然係曼聯中場實力比熱刺差得遠，所以寧願去紅魔鬼，肯定有正選踢。



波基斯費南迪斯今年24歲，上季表現非常出色，以攻中身份取得20個葡超入球，數字簡直驚人，故被英媒封為「葡超林柏特」。呢名樣貌勁成熟嘅侵略性中場，剛於歐國聯上陣表現比祖奧菲歷斯更搶鏡，決賽對荷蘭同曼城中場貝拿度施華勁有默契，二人孭起晒成條中場嚟踢，其中波基斯費南迪斯於上半場更多次起腳埋門，當時唔少曼聯球迷已於網上大讚呢名新星，希望愛隊可以將佢購入。



雖然佢身價高達7000萬鎊，但據報曼聯同熱刺都只係想出5000萬鎊左右，媒體亦普遍認為呢個價錢已足夠令士砵亭放人。波基斯費南迪斯方面，就因為認為目前曼聯中場實力不足，機會多啲，寧願投效紅魔都唔去熱刺。



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