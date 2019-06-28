白蘭斯雲尼亞里行開　紐卡素想搵謝四教

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紐卡素領隊賓尼迪斯，早前正式宣布離開紐卡素，目前喜鵲要臨急臨忙搵新帥。雖然紐卡素近季於英超只係護級球隊，不過到英超執教依然好有吸引力，據英傳媒報道，前巴黎聖日耳門主帥白蘭斯，前李斯特城教頭雲尼亞里，以及前飛燕諾領隊雲邦賀斯都對喜鵲教席有興趣，但紐卡素高層卻對謝拉特情有獨鍾。



利物浦「神奇隊長」謝拉特，上季開始執教生涯，帶領格拉斯哥流浪取得蘇超亞軍，表現被受認同，早前有傳若林柏特來季轉教車路士，打比郡亦希望搵謝拉特接手。據《鏡報》報道，紐卡素方面希望搵個年輕有活力，而且夠感染力嘅領隊接替賓尼迪斯，謝拉特就啱晒佢哋條件。雖然謝四早前話教格流好開心，但執教英超球隊機會難得，預計佢會好好考慮喜鵲教席。除謝拉特外，阿仙奴名宿、現時尼斯教頭韋拉，以及現任曼城副領隊阿迪達，都係紐卡素心水人選。



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