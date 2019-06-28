網民票選FIFA20封面　力逼尼馬竟然係佢

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巴西球星尼馬今年是非多多，又傷患不絕，近排有傳佢就忙緊想回巢巴塞隆拿，不過就算佢慘成「負皮王」，但其實人氣依然好勁，至少出面仲傳緊，佢會係著名電玩系列《FIFA》嘅最新一輯《FIFA 20》封面人物。只係，近日有網站就搞咗個《FIFA 20》封面人物選舉，希望選出網民同機迷真正嘅選擇，結果尼馬依然係排頭位，但就同第2位相距極近，呢個有能力逼到尼馬嘅竟然係南韓球星孫興民，真係估佢唔到喎！



喺網站FIFPlay嘅「誰是FIFA 20封面球星」選舉入面，有多達180萬人投票，尼馬就獨得其中16%選票(298,098票)排頭位，至於熱刺孫興民就同樣取得16%選票，合共293,440票排次席，只係落後尼馬不足5,000票，認真犀利。另外，兩大球王C朗拿度同美斯就分列第3、4位，而據聞投票會去到今年9月先截止，各位都可以快啲投下心水一票。





十大熱選FIFA 20封面人物



排名/球員 百分比 選票

1/尼馬 16% 298,098票

2/孫興民 16% 293,440票

3/C朗拿度 15% 283,576票

4/美斯 15% 282,829票

5/穆罕默德沙拿 9% 173,545票

6/湯馬士梅拿 6% 117,148票

7/武磊 4% 78,767票

8/基利安麥巴比 3% 54,812票

9/保羅普巴 3% 49,152票

10/查維靴南迪斯 2% 33,449票



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